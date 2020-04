Quelles sont les différences entre les tests moléculaires et les tests sérologiques ?

Les tests moléculaires sont réalisés à partir d'un prélèvement nasal. Quant aux tests sérologiques, ils se basent sur une prise de sang. Cependant, ces deux méthodes n'ont absolument pas le même objectif. D'après le Dr Gérald Kierzek, "ils mesurent deux choses différentes". Quelles sont-elles ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux tests ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.