Quels arbitrages pour Emmanuel Macron ?

Les plus hautes instances scientifiques du pays sont toutes d'accord : il faut rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de soignant. L'exécutif réfléchit déjà au calendrier législatif pour la mettre en œuvre au plus tard à la rentrée, et à une amende pour les récalcitrants reste à définir. Les fonctionnaires auront, quant à eux, bientôt des centres spéciaux et des créneaux dédiés pour leur simplifier l'accès au vaccin. La priorité du gouvernement est de marteler un seul et un même message aux Français : "vaccinez-vous !". "Vous avez douze fois plus de risques de transmettre le virus si vous n'êtes pas vaccinés. Donc si on était tous vaccinés, on réduirait tellement la circulation de ce virus qu'on n'en parlerait plus", a déclaré Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, à la Radio J. Pour autant, il n'est pas question de rendre le vaccin obligatoire pour tout le monde. Alors pour inciter la population, l'une des pistes envisagées consiste à étendre le pass sanitaire aux salles de spectacles et de sport, avec un dilemme pour les restaurants résumé par un conseiller ministériel : "Objectivement, ça me paraît très lourd, très compliqué à gérer en terme d'organisation". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.