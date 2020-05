Quels sont les indicateurs utilisés pour préparer le déconfinement ?

Le gouvernement décidera jeudi si le déconfinement aura lieu le 11 mai. Pour déterminer cela, l'exécutif doit prendre en compte le nombre de passages aux urgences pour suspicion de coronavirus, ainsi que les capacités hospitalières dans les services de réanimation. Ce dimanche, 47 départements ont une moindre présence du virus. Au total, 22 sont en orange et 32 en rouge. Malgré cela, d'autres éléments inquiètent toujours les Français. Lesquels ?