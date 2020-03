Quels sont les premiers effets du confinement en Italie ?

Les pays touchés par le coronavirus n'ont pas la même position sur le confinement. Si la France le refuse pour l'instant, l'Italie n'a pas hésité à l'appliquer. Soixante millions de personnes sont actuellement enfermées chez elles. Alors, quels sont les résultats de l'assignation à résidence des habitants ? Et surtout, est-elle efficace ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.