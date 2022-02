Quentin Fillon Maillet : une 4ème médaille... et en or !

Sauter sur la plus haute marche des podiums, savourer et tenter de trouver les mots. "Quatrième médaille en quatre courses, c'est juste bien au-delà de mes rêves". Deuxième titre olympique, donc c'est juste incroyable". Tels étaient les mots de Quentin Fillon Maillet après sa victoire. À 8 000 kilomètres de là, dans son petit village du Jura, ses proches sont interdits de déplacement en Chine. Ils peinent tout autant à réaliser. Aujourd'hui, sur le dernier pas de tir de la course, il restait un adversaire à ses côtés. Quentin Fillon Maillet n'a pas tremblé. Il a tiré plus vite et plus juste. Sa maîtrise dans ce vent glacial n'est pas un hasard. À l'automne dernier, il s'est invité auprès des gendarmes du GIGN pour multiplier des exercices vertigineux. Objectifs, savoir appréhender une situation de stress extrême, mieux gérer ses émotions, peaufiner son tir. Il dit que l'hiver se prépare dès l'été, ne ménage jamais ses efforts à l'entraînement, même sur des skis à roulettes. Quentin Fillon Maillet partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux, la complicité avec sa compagne. Pendant plus de deux ans, Lydie a bataillé avec courage contre un cancer. Aujourd'hui, à chacune de ses courses, son champion puise de la force dans cette victoire. Avec une note de 20/20 au tir ce matin, c'était bien lui le premier de la classe. T F1 | Reportage S. Rang des Adrets, C. Abel, P. Veron.