Qu'est-ce qu'ils ont tous fait au bon Dieu ?

Avec des gendres de toutes origines et de toutes confessions, le couple Verneuil, catholique et bien-pensant, estimait avoir touché le fond. L'arrivée des parents de leurs gendres va attiser les préjugés du maître de maison. "Non, il n'évolue pas, il reste le même. C'est un personnage sans filtre qui dit tout ce qu'il pense", explique Christian Clavier, qui joue le rôle de Claude Verneuil. Des personnages flirtant avec le racisme ordinaire. Bourrés de défauts, mais attachants, c'est la recette miracle de cette franchise. Les deux premiers volets avaient réuni respectivement douze et sept millions de téléspectateurs. "Il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans le couple Verneuil. À la sortie du premier film, j'ai eu beaucoup de dames qui s'arrêtaient dans la rue pour me dire que dans leurs familles, c'est la même chose", confie Chantal Lauby, actrice. L'équipe du film a donc investi une troisième fois cette belle demeure. Les enfants ont grandi. Le casting est passé d'une dizaine à une vingtaine de rôles. Sauf surprise, cette grande réunion familiale devrait être la dernière. TF1 | Reportage S. De Vassière, E. Berra, L. Koceir