Qui a assassiné Mohsen Fakhrizadeh, le patron du nucléaire iranien ?

L'homme a été tué à Absard, une petite ville sur une route non loin de Téhéran. Une attaque au véhicule piégé, suivi d'une fusillade ciblée. L'opération a été très bien organisée car l'homme était protégé 24 heures sur 24. La République islamique lui rend un hommage en grande pompe. Mohsen Fakhrizadeh était le pilier du programme nucléaire militaire iranien. Alors, qui l'assassiné ? Le président iranien Hassan Rohani pointe du doigt Israël et ses services secrets. En réalité, depuis dix ans, les agents israéliens du Mossad auraient déjà éliminé plusieurs ingénieurs iraniens. Et Mohsen Fakhrizadeh était depuis longtemps dans leur radar. Pour preuve, cette petite phrase de Benyamin Netanyahou en 2018 quand il évoquait les activités nucléaires clandestines de l'Iran : "Souvenez-vous de ce nom, Mohsen Fakhrizadeh". Pourquoi assassiner ce physicien iranien maintenant ? Deux mois avant l'arrivée à la Maison Blanche du nouveau président Joe Biden, qui entend changer de posture vis-à-vis de l'Iran. Donald Trump aurait-il donné son feu vert au service israélien. Histoire de prendre sa revanche sur la République islamique avant de partir. "Il est tout à fait possible que Donald Trump Frédéric ait donné le feu vert à une équipe vraisemblablement israélienne ou en tout cas liée à Israël. En réalité, monsieur Biden, qui va prendre les commandes de l'Etat américain en janvier prochain, est extrêmement défavorable, lui aussi, à l'acquisition de la bombe par l'Iran", explique Frédéric Encel, expert en relations internationales.