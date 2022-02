Qui a déjà lu les conditions générales de vente ?

Dans nos mains, un paquet de 272 pages, soit la totalité des conditions générales de vente de la SNCF. Et souvent rédigé avec un langage réservé aux juristes. C’est sûr qu’il est bien plus facile de cliquer sur cette fameuse case pour finaliser vos achats. Car lire les conditions générales des ventes de la SNCF vous prendra six heures 52 minutes, le record de très loin. Pour le Bon Coin, comptez une heure 21 minutes ou encore deux heures 08 pour la plateforme Cdiscount. Mieux vaut être vigilant car en vous faisant accepter leurs conditions générales de vente, les entreprises se protègent vis-à-vis de la loi. Et parfois, ces centaines de lignes cachent des abus selon l’association UFC-Que choisir. Pour cette raison, Apple a, par exemple, été condamné en 2020 par la justice française. L’entreprise américaine a dû verser 30 000 euros de dommages et intérêts à l’association, mais aussi changer les conditions générales de vente de son service de musique à la demande. T F1 | Reportage P. Corrieu, O. Stammbach