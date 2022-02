Qui a inventé le tiramisu ?

Mais qui a inventé le dessert le plus polaire d'Italie ? Pour tenter de le savoir, direction Tolmezzo dans le Frioul, au pied des Dolomites. C'est Mario qui va nous raconter cette drôle d'histoire. "Nous sommes devant l'hôtel Roma, là où est né le tiramisu dans les années 50 ou un peu avant", explique-t-il. A l'origine du tiramisu, il y a des ingrédients tous simples et peu coûteux. Ce n'est qu'en 1953 qu'on donne enfin un nom à cette pâtisserie. En italien, tiramisu veut dire "remonte-moi". Ici, dans le Frioul, la recette contient aussi des blancs en neige ajoutés aux jaunes d'œuf et au sucre. Mais dans la Vénétie voisine, on prétend que le tiramisu a été inventé ici, à Trévise. Le dessert star ne contient pas de blanc en neige. Ado et Alba Campeol ont créé cette recette dans les années 70. Après leur décès, Paolo a repris l'établissement et perpétue la tradition. Les Italiens sont au moins d'accord sur un point, le tiramisu vous redonne de l'énergie et serait même aphrodisiaque. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Delporte