"Qui dîne, dort" : la formule gagnante de la Saint-Valentin

Les hôtels sont particulièrement plébiscités ce week-end. Ceux qui sont restés ouverts proposent une formule qui permet de dormir mais aussi de dîner. Un programme rêvé de tous les amoureux. Regards tendres, champagne qui coule à flots... Et si pour la Saint-Valentin, vous profitiez d'une soirée romantique avec votre bien-aimé comme au bon vieux temps au restaurant. Dans un hôtel près de Strasbourg, le dîner aux chandelles se tient à l'étage dans les suites. La table est dressée près du lit, les verres de vin sont de sortie, et il y a même un petit bouquet pour l'ambiance. Bien sûr en couple, mieux vaut éviter de parler d'argent, mais on a fait une exception. Comptez 300 euros la nuit, dîner et petit déjeuner compris. Une offre qui permet au gérant de maintenir leur activité et de renouer avec les joies du coup de feu. Pour attirer de nouveau les clients, le chef a mis les petits plats dans les grands. Un peu d'amour en temps de Covid, ça aide, mais cela ne suffit pas à renflouer les caisses. C'est le cas dans le grand hôtel parisien Rochechouart, où les rendez-vous galants en room service permettent seulement de sauver les meubles.