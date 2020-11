Qui est Joe Biden, le 46ème président des États-Unis ?

"Je gouvernerai en tant que président américain. Pas d'État rouge, pas d'État bleu, juste les États-Unis". C'étaient les propos de Joe Biden d'il y a quelques jours quand il n'était encore qu'un candidat. Mais le voici désormais à la fonction suprême après une vie de réussites et de tragédies. Le malheur l'a frappé plusieurs fois, comme il y a cinq ans quand il enterre l'un de ses deux fils, au son d'une musique irlandaise, ses racines familiales. Joe Biden a grandi dans une famille catholique modeste. Parti de rien, ancien bègue, il incarne à sa manière le rêve américain. À 29 ans, il devient le plus jeune sénateur des États-Unis. Mais sa vie bascule, sa femme et sa fille meurent dans un accident de voiture, ses deux garçons sont gravement blessés. Et c'est dans leur chambre d'hôpital qu'il prête serment pour entrer au congrès. C'est ce drame personnel qui le fait connaître aux yeux de l'Amérique. En politique, son talent ne suffit pas. Il a échoué deux fois au primaire démocrate pour l'élection présidentielle. Avec ses 40 ans de carrière, il est l'un des meilleurs connaisseurs de l'appareil démocratique américain. Et pour ces raisons, Barack Obama en fait son vice-président en 2008. En 2017, il l'a décoré de la plus haute distinction des États-Unis. Religieux, Joe Biden est le démocrate le plus républicain compatible, rompu à l'art des négociations. Trop conciliant, diront ses adversaires sans conviction, naïf vis-à-vis de la Chine, trop maladroit aussi, capable de toutes les gaffes. Bref, un homme comme un autre, aime-t-il rappeler, qui a pourtant devant lui un défi titanesque : apaiser et réconcilier une Amérique profondément divisée.