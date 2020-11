Qui est Kamala Harris, la première femme vice-présidente des États-Unis ?

Kamala Harris est devenue, samedi 7 novembre, la vice-présidente des États-Unis et la première femme à occuper ce poste. Pendant toute la campagne de l'élection présidentielle, on l'a vue danser, partager son enthousiasme avec les Américains. Une femme issue de la classe moyenne, métissée de 56 ans, choisie par Joe Biden pour aller chercher notamment le vote des minorités. Comme Barack Obama il y a douze ans, Kamala Harris est un peu le rêve américain. Elle est née d'un père jamaïcain professeur d'économie et une mère indienne arrivée aux États-Unis à l'âge de 19 ans, chercheuse à l'université. "Rien n'a été facile", a-t-elle dit. Son enfance a été déterminante. Sa vie sera faite de combat pour les droits civiques, contre le racisme. En 2013, alors procureure de Californie, Kamala Harris a rétabli le mariage homosexuel. S'ensuit une carrière politique. Sénatrice en 2016, puis candidate à la primaire démocrate. Joe Biden était le favori. Elle l'a attaqué à l'époque sur le système de santé. Le futur président ne lui en voudra pas et l'a choisie même comme colistière, persuadé qu'elle peut l'emmener à la Maison Blanche.