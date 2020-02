Qui est Pete Buttigieg, la surprise du camp démocrate ?

Aux États-Unis, les démocrates vont tenter la semaine prochaine de faire oublier le fiasco de leur premier caucus dans l'Iowa où les résultats sont toujours contestés. Les candidats à l'élection présidentielle se donnent rendez-vous cette fois dans le New Hampshire. Mais l'un d'eux a créé la surprise en arrivant dans le duo de tête. Il s'agit de Pete Buttigieg, 38 ans. Découvrez son portrait. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.