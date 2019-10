Qui était Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l'organisation État islamique ?

Depuis 2015, Abou Bakr al-Baghdadi n'a pas cessé de se cacher : en Irak pendant longtemps, puis en Syrie. Le chef de l'organisation État islamique n'avait fait qu'une seule apparition publique, en juillet 2014 dans une mosquée de Mossoul. Il était l'homme le plus recherché au monde, considéré comme responsable de nombreux attentats dans le monde entier, comme celui de novembre 2015 à Paris. Plus de détails sur le chef terroriste dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.