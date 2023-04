Qui jette des pneus dans la nature ?

Des pneus ont été retrouvés sur les bords d'une petite route, aux abords de Valenciennes. Vu les premiers éléments de l'enquête, un ou plusieurs individus se feraient payer par un garagiste en lui débarrassant ses stocks. Filiales clandestines, garages illégaux, pilleurs qui chercheraient à revendre les pneus encore en bon état, les pistes sont multiples. Or, le recyclage des pneus en France est très encadré. Pour le comprendre, on s'est rendu dans une entreprise collectionneur de pièces en fin de vie qui travaille pour la société Aliapur, principal recycleur de France. Cette dernière gère la collecte des pneus auprès des garages sur tout le territoire. La collecte est gratuite pour les professionnels grâce au financement des fabricants et des automobilistes qui versent une contribution lors de l'achat des pneus. Le processus de recyclage se poursuit chez Black Star. Chaque année 250 000 pneus y sont réparés avant d'être revendus. Pour ceux trop abîmés, direction le broyage pour servir de tapis de course ou de sol des aires de jeux. Le reste sera utilisé comme combustible pour l'industrie. TF1 | Reportage N. Robertson, V. Lamhaut, Z. Ajili