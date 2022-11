Qui remportera la Coupe du monde des supporters ?

Vous nous avez promis une Coupe du monde très calme, vide, sans ambiance, c'était sûr. Mais c'est sûrement parce qu'on avait oublié que les Argentins étaient qualifiés. Leurs supporters reçoivent la palme des fans les plus mélodieux à égalité dans notre palmarès avec les Ghanéens. Sinon, en Belgique, on a moins de tambours , mais apparemment des chapeaux. Gros coup de cœur notamment pour ce monsieur qui a l'Atomium de Bruxelles vissé sur sa tête. Côté costumes, une mention spéciale à ces Anglais venus au match habillés en chevalier, mais qui n'ont pas pu rentrer pour des raisons que l'on ignore. Parfois, cette Coupe du monde est parfois politique. Heureusement, elle est aussi empreinte de dignité grâce aux supportrices et aux supporters de l'Iran qui manifestent contre la répression dans leur pays. Les joueurs ont même refusé de chanter l'hymne lors de leur premier match. Autres supporters remarquables, les Japonais ont nettoyé le stade une fois leur rencontre terminée. Des fans d'autres pays ont parfois des préoccupations plus urgentes, trouver de la bière par exemple. Les Néerlandais, eux, sont très organisés avec leur bus à impériale et le cortège prêt à défiler. Mais mieux vaut être des supporters des champions du monde, parce que nous sommes les champions du monde du chauvinisme. On ramènera peut-être la coupe à la maison, mais certainement jamais les supporters à la raison. TF1 | Reportage S. Millanvoye, S. Rang des Adrets, A. Barrier