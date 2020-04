Qui s’occupe de nos soignants ?

Avec l'épidémie de coronavirus, le moral de nombreux soignants est atteint. Si les Français continuent de les applaudir tous les soirs à 20 h, certains ont décidé de leur apporter détente et réconfort. Psychologue, pédicure, hypnose, massage, coupe de cheveux... Petits artisans ou grandes entreprises, nombreux sont les Français mobilisés dans ces opérations pour cajoler les soignants qui tiennent le pays à bout de bras depuis plusieurs semaines.