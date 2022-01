Qui sont ceux qui perdent leur pass sanitaire ?

A partir d'aujourd'hui, si votre seconde dose ou votre guérison du Covid date d'avant le 15 juin et que vous n'avez pas encore fait de troisième dose, votre pass sanitaire est désactivé. Cette restauratrice se prépare à un travail de pédagogie : "il faudra expliquer aux gens qu'il y a un problème avec leur pass et donc, soit ils nous en présentent un qui est valide, ou alors que c'est pas possible puisqu'il n'y a pas eu de rappel". Dans ce centre de vaccination à Toulouse (Haute-Garonne), les équipes constatent un léger frémissement ce samedi matin. Beaucoup comme ce couple partagent la même motivation : conserver le précieux sésame. Avis aux retardataires : après l'injection, il faut sept jours pour que le pass sanitaire soit activé. En attendant, il faudra se faire tester. Ici, de nombreux créneaux restent libres. Ceux-ci s'expliquent, car beaucoup de patients sont actuellement malades. Pour ces personnes, le pass sanitaire restera valide grâce au certificat de rétablissement. TF1 | Reportage M. Brossard, S. Maloiseaux