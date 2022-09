Qui sont les fans de Charles III ?

Au bon endroit, au bon moment. Le 9 septembre 2022, beaucoup de Britanniques sont venus se recueillir devant Buckingham Palace ont eu la surprise de leur vie. Voici soudain leur nouveau roi, venu à leur rencontre. C'est historique pour Anthony Mayatt. Il a serré la main au roi et n'en revient pas. C'est un moment exceptionnel pour Anthony Mayatt, amis voir la famille royale n'est pas si rare. Se montrer à leurs sujets fait partie des devoirs pour les membres de la famille royale. Au cours de ces 70 ans de règne, on estime qu'un tiers des Britanniques a pu voir la reine Elizabeth II. Pour Charles III, c'est un Britannique sur six. Avant de devenir roi, le prince Charles était très engagé pour ses associations. C'est dans ce cadre moins formel que Noémi Michalik, Française de Londres, a eu cette chance. Elle a vu Charles en vrai, un souvenir inoubliable. Ces dernières années, sa mère vieillissante, Charles est devenu le plus actif de la famille royale, avec plus de 300 engagements par an. Désormais officiellement roi, il a commencé avec un bain de foule dès le premier jour. Pour endosser ce rôle, il a choisi de se montrer à ses sujets dès la semaine prochaine. Après l’Écosse et l'Angleterre, il se rendra en Irlande du Nord puis au pays de Galles. Il va rencontrer un million de personnes dans les prochains jours. TF1 | Reportage E. Stern, A. Prugnaud