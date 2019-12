Qui sont les gagnants de la baisse d'impôt en 2020 ?

Depuis le début du quinquennat, la fiscalité sur les revenus a été allégée de 27 milliards d'euros. Pourtant, ces rabais n'ont eu aucun effet sur le pouvoir d'achat des contribuables. Dorénavant, ces derniers payeront en moyenne 304 euros de moins par an. Les cibles de cette mesure sont les plus modestes, soit ceux qui gagnent entre 830 et 2 200 euros bruts par mois. Leur taux d'imposition baissera de 14 à 11%. Ces rabais apparaîtront automatiquement sur les bulletins de paie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.