Qui sont les hommes de Wagner ?

Les hommes de Wagner et leur tête-de-mort évoquent la violence extrême, les exécutions sommaires à coups de masse devenues leur symbole revendiqué par leur chef Evguéni Prigojine. Ils sont les seuls à revendiquer haut et fort des victoires sur le front ukrainien, comme à Bakhmout, et cela sert leur propagande. "Ils combattent depuis des années. Ils sont sûrement les militaires les plus expérimentés qui existent dans le monde aujourd'hui", affirme Evguéni Prigojine. Parmi eux, des combattants d'élite de la première heure, lorsque le groupe n'est encore que l'armée fantôme de Poutine et intervient là où officiellement la Russie n'envoie aucun soldat. Des repris de justice recrutés directement dans les prisons russes. Aujourd'hui, le groupe compte 25 000 hommes. Malgré les pertes, il y a toujours de nouvelles recrues. D'après le colonel Peer de Jong, vice-président de l'Institut Themis, "Prigojine est un entrepreneur. Il mène des campagnes de recrutement assez intensives avec des primes, etc. Donc, il a un flux permanent de jeunes hommes qui viennent chez lui. Ils ont une formation que je qualifierai de moyenne. Par contre, c'est l'encadrement qui est bon parce qu'il y a un encadrement qui est historique, qui est ancien". Leurs effectifs pourraient encore se renforcer. "On ne compte pas non plus parmi ces 25 000, probablement les anciens combattants Wagner, qui sont rentrés en Russie, qui ont été contactés par la milice pour se tenir prêt à rejoindre l'insurrection sur Moscou", précise Carole Grimaud, chercheuse chargée de cours de géopolitique de l'université Paul-Valery à Montpellier 3 (Hérault). On compte au moins 20 000 anciens combattants. L'aura du groupe paramilitaire s'étend jusqu'en Afrique où il est devenu un acteur incontournable. Dix mille mercenaires dans certaines zones et des opérations d'influence dans d'autres pays. Concrètement, des partenaires et des ressources, en or notamment. La milice Wagner est considérée par les États-Unis comme une organisation criminelle internationale et accusée par l'Union européenne d'exaction en Ukraine. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J. Bondil