Qui sont les masculinistes ? Un phénomène en expansion

Sur les réseaux sociaux, ils sont une nouvelle voix, qui trouve un écho. Des vidéos de masculinistes cumulent des dizaines de milliers de vues. En ligne, le masculinisme progresse. Sur les forums, les messages misogynes postés par des anonymes se multiplient. Pour les masculinistes, leurs abonnés sont aussi des clients. Ils leur vendent des formations pour homme, en développement personnel et en séduction, de 40 à 1 260 euros. Au programme, leçon de langage féminin, de comportement, mais aussi des combats de boxe. Nous avons rencontré l'un de ces coachs. Sur le réseau, il s'appelle Azurr, dans la vraie vie, c'est Matthieu Esnee-Benauwt, 21 ans. Pour lui, la provocation est une stratégie. "Sur TikTok, la haine garde l’attention et que l’attention, il faut la capter en deux secondes, il faut vraiment taper fort. Pour faire 100 000 vues, pour faire un million, deux millions, on est obligé d'être clivant.", dit-il. Une recherche de buzz qui fonctionne particulièrement bien sur sa cible, il cumule 100 000 abonnés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Poupon, E. Fourny, R. Reverdy