Qui sont les militants anti-masques ?

Le masque est devenu la cible des opposants à toute contrainte sanitaire. Des mouvements sont nés un peu partout aux États-Unis, mais aussi dans l'Hexagone et en Allemagne. Samedi, à Berlin, certains ont d'ailleurs tenté de pénétrer au sein du Parlement. Pour un bâtiment qui autrefois fut incendié par les nazis, le symbole est choquant et n'a pas manqué de faire réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Alors, qui sont ces militants ?