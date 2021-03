Qui sont les "QAnon" français ?

Sur Internet, ils relayent des théories du complot. Derrière la lettre Q, les QAnon. Une mouvance américaine qui gagne la France et inquiète les autorités. "Les risques, c'est comme aux États-Unis. Ce sont des gens qui passent du clavier à l'action", indique-t-on. Les QAnon sont apparus aux États-Unis ces dernières années. Q, c'est le nom d'un mystérieux internaute qui inonde la toile de message. Le monde serait, selon lui, entre les mains d'une élite prête à tout pour garder le pouvoir. Seul son héros Donald Trump pourrait la combattre. Derrière ce blogueur, des centaines de milliers de fidèles anonymes, les Anon. On les retrouve désormais en France. Nous en avons contacté plus d'une centaine, mais un seul a accepté de nous parler à condition de ne pas donner son identité, ni sa profession. Méfiant, il filme toute notre interview. "Je ne voudrais pas avoir un souci quelconque dans mon domaine professionnel, ni social. L'homme dit vivre en permanence dans le questionnement : il n'y a pas de tabou, pas de vérité scientifique inattaquable. La chose la plus simple est de discuter", explique-t-il. Nous l'interrogeons sur la théorie la plus répandue chez les QAnon. Le monde serait dirigé par une organisation secrète pédophile, composée d'hommes d'affaires et de dirigeants politiques. Comme lui, des dizaines de milliers adhèrent aux idées QAnon. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.