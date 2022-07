Qui travaille en vacances ?

Ce sont les questions qui fâchent. Qui s'occupe de faire les valises ? Qui programme les activités ? Qui fait les réservations ? Les hommes ne font-ils vraiment rien pendant les vacances . La conduite est une chasse gardée masculine. Ils sont 58% des hommes à prendre le volant lors du départ en vacances. Mais une fois arrivé au camping, la répartition des tâches est-elle meilleure ? Une vacancière interrogée par nos journalistes explique que c'est toujours elle qui fait la vaisselle. Près de 53% des femmes se chargent du ménage sur leur lieu de vacances. Et quasiment autant, soit 54%, préparent les repas. Pour un autre son de cloche, nous nous sommes tournés vers les plus jeunes. Question de génération, entre 1985 et 2000, le temps passé à s'occuper des enfants a doublé du côté des pères. Comme Lucile Peytavin, historienne, essayiste et spécialiste des droits des femmes, "les pères ont tendance à s'investir un peu plus, mais dans des activités plus valorisées. Par exemple, les sorties culturelles, les sorties sportives. Donc, il y a encore des inégalités qui sont persistantes malgré quelques évolutions". Alors, l'espoir se trouverait-il chez les moins de 25 ans . Les inégalités semblent moins creusées au sein de cette classe d'âge. T F1 | Reportage D. Sitbon, C. Blampain, C. Ebrel, M. Devauchelle.