Qui va sauver les salles de spectacles ?

Des professionnels du spectacle souhaitent rouvrir leurs portes, mais seulement si c'est à plein régime. Certaines salles ont rouvert en zone verte, mais la jauge ne permet que 130 spectateurs maximum pour le moment. Dans le seul secteur du spectacle musical, 65 000 dates de concert ont été annulées. Avec des billetteries à l'arrêt, la moitié des entreprises estiment qu'elles pourraient définitivement baisser le rideau en septembre prochain. Ils ont réclamé le maintien des exonérations de charges et de chômage partiel.