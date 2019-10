Qui veut la peau des phoques en baie de Somme ?

Le phoque est la nouvelle bête noire des pêcheurs. Ils accusent l'animal de voler leur poisson. Il faut savoir que chaque individu engloutit une tonne de poissons par an. Un collectif contre la prolifération de l'espèce a été créé. Il prône le retour de la chasse. Et depuis quelques mois, les morts suspectes de phoques se multiplient sur la côte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.