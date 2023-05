Quiche royale : shocking en Lorraine !

Le plat dans la vidéo en tête d'article aurait pu créer un incident diplomatique. La famille royale britannique l'a baptisé la quiche du couronnement.. Une recette inédite et très british qui n'est pas du goût des habitants de Dombasle, capitale autoproclamée de la quiche lorraine. "Ce n'est pas une quiche, c'est une tarte aux épinards. C'est végétarien en plus. Nous les lardons, c'est quelque chose de concret", dit certains d'entre eux. Nous avons voulu nous faire notre propre opinion. Et qui dit recette britannique, dit forcément Cheddar. Et pour la réaliser, rien de mieux qu'un spécialiste lorrain de la quiche qui s'est prêté au jeu. Pour Fabrice Gwizdak, artisan boulanger à Nancy (Meurthe-et-Moselle), "c'est une tarte salée, pas une quiche". C'est donc une erreur de vocabulaire qui serait au cœur de la polémique. Pour mieux comprendre, nous avons rendez-vous avec des membres de la confrérie de la quiche lorraine. Pour eux, il est impossible de parler d'une quiche britannique. "Quiche, c'est un mot lorrain. Si je dis quiche, c'est automatiquement lorrain. Je n'ai pas besoin de dire quiche lorraine. Donc, c'est un pléonasme", explique Évelyne Muller-Dervaux, grand maître de la confrérie de la quiche lorraine. Et le plat est ancien. Il date du XVIe siècle à l'époque où régnait un certain Charles III, duc de Lorraine. TF1 | Reportage L. Adda, P. Véron