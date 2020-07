Quid du profil de la future équipe gouvernementale ?

La constitution d'une nouvelle équipe gouvernementale est toujours un casse-tête. Pour celui qui se profile, l'objectif principal est de relancer l'économie. Mais ce dimanche après-midi, Emmanuel Macron nous a donné des précisions sur Twitter. "Cette reconstruction sera mise en œuvre par un gouvernement de mission et de rassemblement", a-t-il dit. En clair, des ministres, venus de tous horizons, auront des tâches précises. On sait par exemple que certains socialistes ou anciens socialistes ont été approchés.