Qu'il était beau mon légionnaire... À L'Olympia !

Soixante-trois militaires qui chantent à l'unisson dans un Français aux accents difficiles à identifier. Et pour cause, 17 nationalités sont sur scène. Ceci symbolise les musiciens de la Légion étrangère. "Le chant est très important à la légion. Tout d'abord, c'est un facteur d'esprit de corps et c'est un vecteur d'apprentissage de la langue française parce qu'on répète. Ça, c'est l'une des pédagogies de la légion", a expliqué Général Alain Lardet, commandant de la Légion étrangère. Ils ont encore répété toute la matinée sous la direction du chef d'orchestre surnommé le "Smouch". Qu'il s'agite dans tous les sens pour que tout soit parfait. Il n'a aucun mal à se faire comprendre. Pour le Lieutenant-colonel Émile Lardeux, chef de la musique de la légion étrangère, "la musique est un langage universel. La lecture d'une partition, ça marche. Après, c'est l'interprétation, le style, c'est le rôle passionnant du chef d'orchestre". Émile Lardeux part à la retraite dans un mois. Alors quoi de mieux que de s'offrir l'Olympia pour son dernier concert. À quelques minutes de monter sur cette scène mythique, le trac monte chez les légionnaires. Devant une salle pleine, ils font le show pendant près de deux heures et offrent au public leurs musiques les plus populaires. Sans oublier les célèbres chansons d’Édith Piaf. Pour finir avec humour, les légionnaires ont créé la surprise avec un morceau de rap. TF1 | Reportage L. Adda, J.Y Mey