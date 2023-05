Quinze jours chômés : le jackpot du mois de mai

Au pied du château de Chambord, des milliers de touristes venus des quatre coins du pays. Dans les 426 pièces du château, dans les escaliers aussi, de nombreux embouteillages, parfois même quelques petits coups de fatigue. Avec 30 000 visiteurs le week-end dernier, record historique battu pour le plus vaste des châteaux de la Loire. La tendance se confirme partout dans les parcs et jardins, dans les zoos, mais aussi sur les plages. Ce mois-ci, les nuits d'hôtel et de camping ainsi que de location meublée augmentent de 12% par rapport au même mois l’an dernier. Et le chiffre d'affaires du secteur bondit de 20%. Confirmation à Pornic sur la côte Atlantique, jusqu’à 60 000 touristes quotidiennement. Chez un glacier, les recettes du jour dépassent celles d’un dimanche en août. Près de Paris sur les bords de Marne, l’esprit guinguette aussi fait un carton. Ici, 500 couverts pour le déjeuner, avec des clients qui assument se serrer la ceinture la semaine pour mieux profiter du week-end. Sur la piste de danse, entre deux valse, certains confirment la fin des sacro-saintes grandes vacances au profit de petits sauts de plus. Des week-end traditionnellement moins chers pour se loger qu’en juillet et août. TF1 | Reportage F. X. Ménage, J. Maviert, M. Giraud