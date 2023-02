Quinze jours de débats : quel bilan ?

Un ministre rouge de colère et à bout de souffle tandis que les députés Insoumis, eux, quittent l'hémicycle en chantant. Pourtant, personne n'a gagné vendredi soir par manque de temps ou à cause des 18 amendements déposés par la gauche. Il n'y a pas eu de vote, plutôt un brouhaha permanent. Il y a eu des tacles verbaux dans l'hémicycle. Certains perdent même leurs nerfs. D'autres franchissent la ligne rouge en s'en prenant à Olivier Dussopt. "Vous êtes un imposteur et un assassin", lance l'un d'entre eux. Pour cette photo, avec le pied sur un ballon à l'effigie du ministre, ce député Insoumis est exclu temporairement. Malgré quelques débats de fonds, par exemple sur l'emploi des seniors, les députés n'ont jamais réussi à atteindre l'article 7 qui prévoit la retraite à 64 ans. Dans une semaine, le texte arrivera au Sénat où il sera débattu à nouveau pendant quinze jours. TF1 | Reportage L. Attal