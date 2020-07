R0, taux d’incidence… Où en sont les différents indicateurs du Covid-19 en France ?

Le taux de reproduction R0, également appelé "R effectif", augmente notamment en Bretagne et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il correspond au nombre de personnes de son entourage qu'un malade contamine. Cet indicateur n'est pourtant pas tout seul. Il est très dépendant du nombre de tests qui sont faits. Il y en a également d'autres qui sont au vert pour l'instant. Le docteur Gérald Kierzek souligne qu'il ne faut pas lâcher les pratiques et ne pas céder à la panique, car ça reste un taux au niveau régional. Retrouvez ses explications dans la vidéo en tête de cet article.