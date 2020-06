Ces personnages dont les statues sont menacées et déboulonnées

Le débat sur le racisme dépasse largement celui sur la police. Ces derniers jours, les manifestants ont adopté un nouveau mode d'action, qui est le ciblage et parfois même le déboulonnage de statues de personnages historiques. Christophe Colomb aux États-Unis, Winston Churchill en Grande-Bretagne, et même Colbert, ministre de Louis XIV dans l'Hexagone. Beaucoup s'inquiètent d'ailleurs de ce jugement de l'histoire à l'aune de l'actualité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.