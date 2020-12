Raclette : faut-il craindre la pénurie ?

C'est une rumeur qui s'est répandue bien au-delà des vallées alpines dont même la presse britannique se fait l'écho. La raclette française fond dans les fromageries. Y a-t-il une pénurie du célèbre fromage en ce début d'hiver ? Dans une cremerie près d'Annecy, les ventes se portent bien, mieux que les autres années. Les premiers froids et les premières envies de fromage fondu sont arrivées dès septembre. Dans les magasins, les ventes d'appareils ont explosé de plus 100 à 200% en novembre. Si la vente de fromage industriel se porte bien, un raffineur de raclette d'indication géographique protégée (IGP) de Savoie a aussi bénéficié de l'effet confinement. La vente a augmenté de 20 à 25% en un an. Alors, risque-t-on une pénurie de meules et de poêlons vides ? La réponse est non, car le grand débouché que sont les stations de ski fait défaut en ce début de saison.