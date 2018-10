Radars automatiques : quel bilan après 15 ans d'exploitation ?

Cela fait quinze ans que les radars automatiques veillent sur le bord de nos routes. Le premier a été inauguré en 2003 par Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur de l'époque. Quinze ans plus tard, on compte 242 millions de "flash". Alors, combien d'argent ont-ils rapporté ? Et surtout, combien de vies les radars automatiques ont-ils sauvé ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.