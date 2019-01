Radars détériorés : combien ça va coûter ?

Les 2 500 radars qui se trouvent le long de nos routes ont été mis à rude épreuve en 2018. Trois fois plus d'actes de vandalisme ont été recensés. La sécurité routière, elle, refuse de donner le nombre précis d'équipements détruits et le montant des réparations. Le remplacement d'un radar coûte entre 60 000 et 200 000 euros selon le modèle. Un manque à gagner pour l'État qui devra ponctionner sur les recettes générées par ces radars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.