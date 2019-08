Radars détruits : une facture très lourde

Ces dégradations, punies par la loi, s'ajoutent à toutes celles constatées depuis le début de la crise des Gilets jaunes, en novembre 2018. Et cela commence à coûter cher, tant sur le plan économique que sur le plan humain. Dans la vidéo ci-dessus, notre équipe détaille une facture très lourde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.