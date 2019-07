Radars : les vrais chiffres des dégradations

Dégradée lors de la crise des gilets jaunes, la quasi-totalité des radars fixes est hors d'usage. En revanche, des milliers de contrôles mobiles prennent le relais et auront lieu partout dans l'Hexagone en ce week-end de grand départ de vacances. La Sécurité routière rappelle aussi que la nouvelle génération de radars tourelles est en train d'être installée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.