Radars tourelles : à peine installés et déjà vandalisés

Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'en croiser sur la route. Perchés à quatre mètres de hauteur, les radars tourelles étaient censés être l'arme fatale du gouvernement contre les infractions routières. Mais à peine installés, certains sont déjà dégradés. Illustration de ces actes de vandalisme, en Savoie et dans l'Hérault.