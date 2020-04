Radiographie des comptes d’un restaurateur pour témoigner que la situation est critique

Les restaurateurs ont échangé avec Emmanuel Macron ce vendredi matin. La date de réouverture de leurs établissements reste incertaine, car elle ne sera décidée que fin mai. Mais à la sortie, de nouvelles mesures ont été annoncées. Des aides qui sont les bienvenues, mais qui ne seront pas suffisantes pour ce secteur particulièrement vulnérable. Jean Valfort, restaurateur et fondateur du groupe "Panorama" en témoigne.