Rafael Nadal : au-delà du champion

Il n'a pas seulement gagné un titre olympique, mais aussi 22 trophées en Grand Chelem. C'est un champion qui ne lâche jamais rien. Ce soir, avec émotion, l'Espagnol prend conscience de son exploit. En l'espace de quelques minutes, Rafael Nadal laisse entrevoir les deux facettes de sa personnalité. Un nouveau sacre, 17 ans après le premier. C'était en 2005, encore jeune et timide à l'époque. Au fil des ans, les cheveux se font plus rares, mais il a toujours cette même faim de victoire qui lui permet de gagner ce dimanche son 14e Roland-Garros. Beaucoup plus fort que son adversaire du jour, l'Espagnol joue toujours le coup de plus. Impitoyable sur le court, Nadal est tout l'inverse dans la vie. Et ses adversaires sont souvent devenus des amis, à l'image de Richard Gasquet. Les deux joueurs s'affrontent depuis qu'ils ont 13 ans. À la fois humble et compétiteur, Rafael Nadal l'est toujours depuis son plus jeune âge. À 13 ans, il remporte son tournoi important avec déjà une capacité à gagner des points qui semblent perdus. Ce champion s'entraîne et joue avec une approche méticuleuse pour ne pas dire obsessionnelle. Mais Rafael Nadal laisse planer le doute sur son avenir. En l'état actuel, sa pathologie aux pieds le fait trop souffrir. Dans ces conditions, il a affirmé ce soir qu'il ne veut pas et qu'il ne peut pas continuer à jouer. TF1 | Reportage N. Gandillot, T. Valtat, C. Buisine