Raffinerie Total : un accord signé, la CGT maintient la pression

Bloqués par une vingtaine de grévistes de la CGT dans leur voiture, les salariés réquisitionnés ne peuvent pas accéder à leur lieu de travail. Le dépôt de carburant ne peut donc pas fonctionner. L’accord signé par deux syndicats majoritaires avec la direction de TotalEnergies, la CGT n’en veut pas. Elle demande toujours 10% d’augmentation de salaire. L’accord, lui, ne prévoit que 7% de hausse et 3 à 6 000 euros de primes. Le syndicat est minoritaire au niveau national, mais dans les raffineries, dans les dépôts, c’est lui qui tient les piquets de grève. La grève est donc reconduite par la CGT dans plusieurs raffineries et dépôts TotalEnergies. En revanche, la grève est levée dans les deux raffineries ExxonMobil, où un accord a été signé. Quant à celle du groupe Petroineos, elle sera en grève mardi. Continuer la mobilisation, alors qu’un accord a été signé, c’est tout à fait possible, mais il y a des règles. La grève a été votée jusqu’à 22 heures ce vendredi soir selon les responsables syndicaux, et elle sera sans doute reconduite. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Desmoulins, D. Salmon