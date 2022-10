Raffineries bloquées: y a-t-il des négociations ?

Cet après-midi du 8 octobre, la grève est une nouvelle fois reconduite. Depuis dix jours chez TotalEnergies, les négociations sont à zéro, car il n'y a aucun dialogue. D'un côté, il y a la CGT, les seuls grévistes à revendiquer l'augmentation des salaires. Mais cela bloque, pourquoi ? Parce que "C'est l'orgueil d'un bonhomme" s'épanche en coulisse un gréviste. Dans son viseur, le patron du groupe TotalEnergies, Patrick Pouyanné, qui refuse d'avancer le calendrier des négociations annuelles. En interne, dans un message diffusé le mardi 4 octobre, Patrick Pouyanné concède des résultats exceptionnels et promet que tous les collaborateurs recevront donc leur juste récompense avant la fin de l'année. Mais cela reste sans précision. Il n'y a aucune chance d'avancer dans les négociations. C'est donc au gouvernement de secouer la fourmilière. Mais c'est une vaine tentative, car depuis hier 7 octobre, rien n'a changé. Pourtant, du côté d'ExxonMobile, la négociation avance. Les directions et les syndicats ont prévu d'échanger à nouveau ce lundi 10 octobre. TF1 | Reportage C. Colin, G. Thorel, M.. Lemefle