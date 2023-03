Raffineries et dépôts bloqués : premiers effets à la pompe

Retour des embouteillages dans les rues de Marseille, devant les stations-service. Dans les Bouches-du-Rhône, une station sur quatre connaît des ruptures de carburant totale ou partielle. Premiers effets de la grève qui touche la raffinerie voisine de Fos-sur-Mer depuis déjà plusieurs semaines. Les expéditions de carburant sont même complètement bloquées depuis deux jours. À l’échelle nationale, les ruptures concernent aujourd’hui seulement 3% des stations, mais cela pourrait s’intensifier. La raffinerie de Donges est déjà fermée pour des raisons techniques et par la grève. Celle de Gonfreville, la plus importante du pays, vient d’être mise à l’arrêt. Les autres raffineries produisent encore, mais deux d’entre elles pourraient suivre le mouvement dans les prochains jours et se mettre à l’arrêt. Le prix du carburant a augmenté de 1 à 3 centimes par litre. Les stations peuvent pour l’instant compter sur les 200 dépôts de carburants peu touchés par la grève. De quoi assurer un mois de consommation. Le ministre de l'Industrie est prêt à procéder à des réquisitions en cas de besoin. TF1 | Reportage L. Kebdani, P. Gély