Rafle du Vél d'Hiv : une combattante de la mémoire

Le 16 juillet 1942, Esther Senot assiste à la première rafle des habitants du passage Ronce dans le 20e arrondissement de Paris. Ce jour-là, sa famille est épargnée. Esther part donc mettre en garde sa belle-sœur, dans un autre quartier, et revient le lendemain. Sa famille fait partie de 13 152 Juifs arrêtés en deux jours par les autorités françaises. C'est ce que l'on a appelé plus tard la rafle du Vél d'Hiv. Livrée à elle-même, cette adolescente de quatorze ans va devoir survivre dans une France qui bascule dans l'horreur, jusqu'au jour où elle se fait arrêter lors contrôle d'identité en 1943, un an après sa famille. Elle s'attendait à retrouver ses proches, mais elle ne les reverra pas. Déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau, elle y retrouve sa grande sœur, Fanny Senot, qui lui confie une mission avant de mourir, à bout de forces. "Elle m'a dit : 'Tu promets de raconter tout ce qui s'est passé ici, ce que des gens sont capables de faire, de toutes les horreurs qu'on a vécues, tout ce qu'on a supporté pour qu'on ne soit pas les oubliées de l'histoire'", confie Esther, qui est devenue une combattante de la mémoire. TF1 | Reportage P. Rémy, M. Simon, J. Labrouche