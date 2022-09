Ragondins, les envahisseurs des marais

En tout, ce sont 8 000 kilomètres de canaux sur plus de 100 000 hectares. Le Marais poitevin est la deuxième plus grande zone humide du pays où prospère une biodiversité exceptionnelle. C'est un paysage bucolique mis en péril par un petit mammifère, le ragondin. Chaque année, leur nombre est multiplié par cinq. Xavier Garreau est éleveur et administrateur du parc régional. Chaque jour, il constate les dégâts provoqués par ces rongeurs importés d'Amérique du Sud au XIXe siècle pour leur fourrure. Dans leur pays d'origine, ils sont la proie des pumas et des caïmans. Dans le pays, sans aucun prédateur, le ragondin pullule et perturbe un écosystème fragile, s'attaque aux culture, creuse des galeries et fragilise les berges. Un ragondin sur deux est porteur d'une maladie grave, la leptospirose, qu'il transmet aux autres animaux qui boivent l'eau ou qui broute l'herbe souillée par son urine. Cette maladie touche aussi les hommes. Pour toutes ces raisons, depuis 20 ans, le ragondin est classé parmi les espèces nuisibles qu'il convient d'éliminer. TF1 | Reportage J.P. Feret, J. Clouzeau