Raid de l'aviation turque en Syrie : au moins 26 civils tués

L'armée turque cible-t-elle délibérément des civils ? La question se pose au sixième jour de l'offensive lancée par Recep Tayyip Erdogan dans le nord-est de Syrie. Son objectif affiché est de repousser les Kurdes qui occupent cette zone frontalière. Ces dernières heures, des convois et des marchés ont été bombardés, des journalistes ont également été touchés. Selon une ONG syrienne, il y aurait eu au moins 26 victimes.