Râlez-vous même en vacances ?

Il est écrit partout qu'en vacances, la vie serait plus douce, plus belle. Et quand on vous interroge, c’est unanime, vous affirmez râler moins. Pourtant, soudainement quand la pluie vous met à l’épreuve, vous râlez. Nous, les Français, râlerions quinze à 30 fois par jour. Qu’en est-il à la mer, au mois d’août ? Nous vous avons observé. D’abord, lors de votre arrivée en ville qui se solde souvent par des bouchons et la charmante symphonie de la klaxonne des voitures. Une fois sur la digue en revanche, il est vrai que vous râlez moins. Mais les commerçants ne sont pas aveugles. Ils sont témoins de vos petites incartades. D’autres points faibles, clairement, la patience. On vous l’accorde, vous avez une bonne raison de râler au camping, avec la météo pluvieuse. Mais au contraire, vous étiez d’humeur très blagueuse. C’est sans doute grâce à Jordan Martineau, co-gérant du camping au Pré de l'Étang aux Sables-d'Olonne (Vendée). Ici, c’est en quelque sorte l’incarnation de la zénitude. Les râleries des clients, il sait les apprivoiser. Cela a l’air si simple, mais il faut se l’avouer, on est vite rattrapé par nos vieilles habitudes. TF1 | Reportage T. Leproux, H. Riou du Cosquer, M. Derre