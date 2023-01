Ramsès II : le grand retour à Paris

La délicatesse des traits, une finesse qui ne dit rien de la puissance de cet immense guerrier. Ramsès II, le plus grand des Pharaons, revient en France, son sarcophage tout au moins. Il est la pièce centrale d’une exposition programmée à partir du 7 avril à Paris. Elle fera le tour du monde, mais le sarcophage lui ne viendra que dans l'Hexagone. Un privilège inestimable selon le commissaire de l’exposition. Il y a 46 ans, Ramsès II faisait son dernier voyage hors d’Égypte, accueilli dans le pays avec les honneurs d’un chef d'État. La momie et son cercueil sont en train de pourrir, rongé par un champignon. Des scientifiques français vont les soigner avec un traitement radioactif au rayon gamma. À l’époque, la France possède la technologie et une expertise mondialement reconnue en Égyptologie. Aujourd’hui encore, l’Égypte reste une source de fascination pour le public français. En témoigne, l'énorme succès populaire de l'exposition Toutankhamon, il y a trois ans. Un million et demi de visiteurs s’étaient pressés dans le grand hall de la Villette à Paris. C’est dans ce même lieu qu’est attendu en avril le sarcophage et les 180 trésors qui l’accompagnent. Le collier d’or de Psousennès promis à un autre Pharaon, le masque du général Oundjebaoundjed, ou les bracelets ornés de l'œil d’Horus. L’exposition doit durer cinq mois pour nous éclairer sur les 66 ans de règne de Ramsès II, le plus long de l’histoire égyptienne. TF1 | Reportage D. Piereschi, O. Levesque